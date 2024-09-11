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تعازي ووفيات

شقيق النائب السابق اسطفان الدويهي في ذمة الله

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:24
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غيب الموت اليوم، أنطوان بطرس الدويهي، شقيق النائب السابق اسطفان بطرس الدويهي وعمه الراحل النائب الأب سمعان الدويهي.

يحتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسه بعد غد الجمعة في 13 أيلول، الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار يوسف – زغرتا.
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تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت المقبلين في 13 و14 أيلول بدءا من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء في قاعة الكنيسة. ويحتفل بالقداس الإلهي وصلاة وضع البخور لراحة نفسه السبت المقبل في 14 أيلول، الخامسة عصرا في الكنيسة نفسها.
 
 
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