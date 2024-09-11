لحود نعى رئيس بلدية روم السابق أبو عجاج : كبير بتواضعه وبجرأته

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نعى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود رئيس بلدية روم السابق وعميد رؤساء بلديات قضاء جزين جرجي عجاج حداد وقال : "وداعا ابو عجاج الكبير من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك والرجل الصلب والمتواضع من زمن لبنان الجميل وابن الكنيسة وصديق وحبيب الكبار والصغار والمتميز بالجرأة وطيبة القلب ، وصاحب الدار المفتوحة في الصيف والشتاء والليل والنهار وفي زمن الحرب والسلم لخدمة كل الناس في بلدته روم وفي بلدات قضاء جزين.أبو عجاج ابن البيت الذي قدم لزحلة والبقاع المثلث الرحمات المطران اندره حداد الرئيس السابق لاساقفة الفرزل وزحلة والبقاع على مدى 28 عاما في اصعب الظروف من تاريخ لبنان. الله يرحمك يا صديقي. فليكن ذكرك مؤبدا". (الوكالة الوطنية)