الدكتور سهيل جوزيف نصر

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زوجته: نورما جمّال (في المهجر)ابناؤه: جو وكارلا وتاليا (في المهجر)شقيقه: منصور وزوجته سعاد نقاش وعائلتهماشقيقاته: منى ارملة جان مصري وعائلتها (في المهجر)لبيبة زوجة انطوان بستاني وعائلتهماسهيلة زوجة ويليام ويندت وعائلتهما (في المهجر)ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسىالدكتور سهيل جوزيف نصرالمنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت 24 آب في شيكاغويقام قداس الهي لراحة نفسه يوم السبت 14 ايلول 2024 الساعة الحادية عشر قبل الظهر في كنيسة مار مارون الجميزة.