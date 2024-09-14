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تعازي ووفيات

الدكتور سهيل جوزيف نصر

Lebanon 24
14-09-2024 | 04:58
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زوجته: نورما جمّال (في المهجر)

ابناؤه: جو وكارلا وتاليا (في المهجر)

شقيقه: منصور وزوجته سعاد نقاش وعائلتهما

شقيقاته: منى ارملة جان مصري وعائلتها (في المهجر)

لبيبة زوجة انطوان بستاني وعائلتهما

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سهيلة زوجة ويليام ويندت وعائلتهما (في المهجر)

ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى

الدكتور سهيل جوزيف نصر

المنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت 24 آب في شيكاغو

يقام قداس الهي لراحة نفسه يوم السبت 14 ايلول 2024 الساعة الحادية عشر قبل الظهر في كنيسة مار مارون الجميزة.
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