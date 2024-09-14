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تعازي ووفيات
الدكتور فاسكن موفسيس ديركالوستيان
Lebanon 24
14-09-2024
|
04:59
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زوجته: لينا ستيان ديركالوستيان
بناته: سارين ديركالوستيان زوجة فاسكن كروشيان
داريا ديركالوستيان زوجة إريك بلوندو وبناتهما: إلسا وميا
بنت حماه: مايدا ستيان
ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المتوفي يوم 4 أيلول 2024 في مونتريال – كندا
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الدكتور فاسكن موفسيس ديركالوستيان
أستاذ فخري في طب الأطفال وعلم الوراثة البشرية، جامعة ماكغيل McGill
يقام قداس لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16 أيلول 2024 في الكنيسة الأرمنية
Sourp Hagop, 3401 Rue Olivar-Asselin, Montréal, Québec H4J 1L5
للتعازي
Email:
vderkaloustian@gmail.com
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