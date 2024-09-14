الدكتور فاسكن موفسيس ديركالوستيان

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زوجته: لينا ستيان ديركالوستيانبناته: سارين ديركالوستيان زوجة فاسكن كروشيانداريا ديركالوستيان زوجة إريك بلوندو وبناتهما: إلسا وميابنت حماه: مايدا ستيانينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المتوفي يوم 4 أيلول 2024 في مونتريال – كنداالدكتور فاسكن موفسيس ديركالوستيانأستاذ فخري في طب الأطفال وعلم الوراثة البشرية، جامعة ماكغيل McGillيقام قداس لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16 أيلول 2024 في الكنيسة الأرمنيةSourp Hagop, 3401 Rue Olivar-Asselin, Montréal, Québec H4J 1L5للتعازيEmail:vderkaloustian@gmail.com