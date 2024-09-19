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تعازي ووفيات

جوزف وهبه تماري

Lebanon 24
19-09-2024 | 16:12
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زوجة الفقيد ناديا مراد

اولاده وهبه

وليد

أحفاده غريس، جو وكريستوفر

أشقاؤه عائلة المرحوم عبدالله

عائلة المرحوم لودفيغ (في المهجر)

المرحوم فرح

شقيقاته عائلة المرحومة نينا سامي حداد (في المهجر)
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عائلة المرحومة ديانا حسيب صباغ

وعموم عائلات : تماري، ملك، مراد، حداد، صباغ، مراد، حكيم وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جوزف وهبه تماري

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من  ظهر يوم الجمعة 20 أيلول في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية ـ راس بيروت شارع المكحول.

تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية ـ راس بيروت شارع المكحول لغاية الساعة السادسة مساءً.
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