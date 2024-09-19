جوزف وهبه تماري

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زوجة الفقيد ناديا مراداولاده وهبهوليدأحفاده غريس، جو وكريستوفرأشقاؤه عائلة المرحوم عبداللهعائلة المرحوم لودفيغ (في المهجر)المرحوم فرحشقيقاته عائلة المرحومة نينا سامي حداد (في المهجر)عائلة المرحومة ديانا حسيب صباغوعموم عائلات : تماري، ملك، مراد، حداد، صباغ، مراد، حكيم وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجوزف وهبه تمارييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة 20 أيلول في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية ـ راس بيروت شارع المكحول.تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية ـ راس بيروت شارع المكحول لغاية الساعة السادسة مساءً.