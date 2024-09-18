مرسيل فرنسيس قدسي

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"من آمن بي وإن مات فسيحيا"أولادها: أولاد المرحوم نقولا داغر داغر (في المهجر):اسطفان وكريستيان ودانيال وعائلاتهم (في المهجر)المحامي جوزف داغر داغر وأولاده: ديمتري والكسيأولاد المرحوم ابراهيم داغر داغر (في المهجر)صابرينا وغبرييلا (في المهجر)ابنتها: ارليت زوجة موريس شبلي وأولادهما:الدكتور لويس وباتريك وساره وعائلاتهمأولاد شقيقتها المرحومة سوزان أرملة حبيب شماس:خليل شماس وعائلتهالياس شماس وابنتهكلوديت شماس وولدهاأولاد المرحومة آمال غرزوزي وعائلاتهم (في المهجر)أولاد عائلة المرحومة هدى زوجة ايلي نصراللهأولاد سلفها المرحوم سليم الياس داغر:طوني داغر وعائلتهوداد زوجة جورج جيروفتش وعائلتهاعائلة المرحومين الياس وعبلا وليلىوعموم عائلات: داغر، قدسي، خوري صيقلي، شبلي، عماطوري، سعاده، سمعان، شماس، غرزوزي، جيروفتش، حاصباني، بدران، نصرالله، بدر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةمرسيل فرنسيس قدسيأرملة المرحوم داغر الياس داغرالمنتقلة الى رحمته يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس 19 الجاري في كنيسة مار يوحنا المعمدان، (مار الياس بطينا)، وطى المصيطبة حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.لكم من بعدها طول البقاء.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 20 الجاري في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان، (مار الياس بطينا) وطى المصيطبة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.