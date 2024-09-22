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تعازي ووفيات

مادونا الحاج شاهين

Lebanon 24
22-09-2024 | 22:58
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ابنتها: عليا ارملي، زوجة Brice Vandermeeren وابنتاهما بالوما وألبا (في المهجر)

شقيقاها: بشاره الحاج شاهين، زوجته ماري-نويل Clavel وبناتهما لوسي زوجة Adrien Louvel وابنهما Côme، فاني وإستيل (في المهجر)
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كارلوس الحاج شاهين وزوجته نيفين توتونجي

شقيقتها: كوليت الحاج شاهين، زوجة برونو Le Cauchois وولداهما ماتيو وبيا (في المهجر)

ينعون اليكم بمزيد من الأسى وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة

مادونا الحاج شاهين

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الثلاثاء 24 أيلول في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة بشارة السيدة في بروكسيل، بلجيكا.

للتعازي: pourmadona@hotmail.com
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