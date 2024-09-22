مادونا الحاج شاهين

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ابنتها: عليا ارملي، زوجة Brice Vandermeeren وابنتاهما بالوما وألبا (في المهجر)شقيقاها: بشاره الحاج شاهين، زوجته ماري-نويل Clavel وبناتهما لوسي زوجة Adrien Louvel وابنهما Côme، فاني وإستيل (في المهجر)كارلوس الحاج شاهين وزوجته نيفين توتونجيشقيقتها: كوليت الحاج شاهين، زوجة برونو Le Cauchois وولداهما ماتيو وبيا (في المهجر)ينعون اليكم بمزيد من الأسى وفاة فقيدتهم الغالية المرحومةمادونا الحاج شاهينالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الثلاثاء 24 أيلول في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة بشارة السيدة في بروكسيل، بلجيكا.للتعازي: pourmadona@hotmail.com