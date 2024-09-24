الشيخ توفيق رامح الخازن

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" أنا لا أموت بل أدخل الحياة"(القديسة تريزيا الطفل يسوع)رقد على رجاء القيامة المجيدة مزوّداً بالأسرار المسيحيّةمساء الأحد 22 أيلول 2024 المأسوف عليه المرحومالشيخ توفيق رامح الخازنوالدته المرحومة ليلى أنطونشقيقاه: الشيخ رفيق وزوجته عائدة جميل الفغالي وعائلتهما: الشيخ غسان وزوجته جودي آن سكوت وعائلتهماشقيقته: زينة أرملة المرحوم جوزف القرم وأولادها وعائلاتهمإبن عمته المرحومة ناهية زوجة المرحوم توفيق مرعي: عادل وأولاده وعائلاتهمأولاد خالته المرحومة ماري زوجة المرحوم أنطوان القراب وأولادهم وعائلاتهمأولاد خالته المرحومة منتهى زوجة المرحوم إبراهيم نعمة وأولادهم وعائلاتهموعموم عائلات الخازن، أنطون، الفغالي، سكوت، القرم، مرعي، القراب، نعمة وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه اليكم بالرجاء المسيحييحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الثلاثاء 24 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر .صلوا لأجلهتقبل التعازي يوم الدفن الثلاثاء 24 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 7 مساءً والأربعاء 25 الجاري من الساعة 2 بعد الظهر لغاية الساعة 7 مساءً.