" أنا لا أموت بل أدخل الحياة"(القديسة تريزيا الطفل يسوع)
رقد على رجاء القيامة المجيدة مزوّداً بالأسرار المسيحيّة
مساء الأحد 22 أيلول 2024 المأسوف عليه المرحوم
الشيخ توفيق رامح الخازن
والدته المرحومة ليلى أنطون
شقيقاه: الشيخ رفيق وزوجته عائدة جميل الفغالي وعائلتهما
: الشيخ غسان وزوجته جودي آن سكوت وعائلتهما
شقيقته: زينة أرملة المرحوم جوزف القرم وأولادها وعائلاتهم
إبن عمته المرحومة ناهية زوجة المرحوم توفيق مرعي: عادل وأولاده وعائلاتهم
أولاد خالته المرحومة ماري زوجة المرحوم أنطوان القراب وأولادهم وعائلاتهم
أولاد خالته المرحومة منتهى زوجة المرحوم إبراهيم نعمة وأولادهم وعائلاتهم
وعموم عائلات الخازن، أنطون، الفغالي، سكوت، القرم، مرعي، القراب، نعمة وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه اليكم بالرجاء المسيحي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الثلاثاء 24 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر .
صلوا لأجله
تقبل التعازي يوم الدفن الثلاثاء 24 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 7 مساءً والأربعاء 25 الجاري من الساعة 2 بعد الظهر لغاية الساعة 7 مساءً.