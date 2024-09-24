تريز المونسنيور اغناطيوس كيروز

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إبنة الفقيدة: ماري نويل عيسى الخوريأحفادها: ماريا فضول زوجة كريم أميوني وعائلتهماشبل فضول وزوجته جيسيكا مجدلاني وعائلتهماطارق فضول وزوجته كارلا بدران وعائلتهماشقيقاها: عائلة المرحوم النائب والوزير حبيب كيروزعائلة المرحوم أسعد كيروزشقيقاتها: عائلة المرحومة سيليزيا عنداريعائلة المرحومة وداد شالوحيعائلة المرحومة اولغا عنداريعائلة المرحومة ماري جعجعنسيبتها: ماريان شبل عيسى الخوريوعموم عائلات: عيسى الخوري، كيروز، رحمه، فضول، أميوني، مجدلاني، بدران، عنداري، شالوحي، جعجع وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةتريز المونسنيور اغناطيوس كيروزارملة المرحوم النائب والوزير قبلان عيسى الخوريوالدة الشهيد شبلالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الإثنين الواقع فيه 23 أيلول 2024 متممة واجباتها الدينية . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء 25 أيلول 2024 في كاتدرائية مارسابا، بشري حيث توارى الثرى في مدافن العائلة - صلاة عائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الخميس 26 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.