إبنة الفقيدة: ماري نويل عيسى الخوري
أحفادها: ماريا فضول زوجة كريم أميوني وعائلتهما
شبل فضول وزوجته جيسيكا مجدلاني وعائلتهما
طارق فضول وزوجته كارلا بدران وعائلتهما
شقيقاها: عائلة المرحوم النائب والوزير حبيب كيروز
عائلة المرحوم أسعد كيروز
شقيقاتها: عائلة المرحومة سيليزيا عنداري
عائلة المرحومة وداد شالوحي
عائلة المرحومة اولغا عنداري
عائلة المرحومة ماري جعجع
نسيبتها: ماريان شبل عيسى الخوري
وعموم عائلات: عيسى الخوري، كيروز، رحمه، فضول، أميوني، مجدلاني، بدران، عنداري، شالوحي، جعجع وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
تريز المونسنيور اغناطيوس كيروز
ارملة المرحوم النائب والوزير قبلان عيسى الخوري
والدة الشهيد شبل
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الإثنين الواقع فيه 23 أيلول 2024 متممة واجباتها الدينية . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء 25 أيلول 2024 في كاتدرائية مارسابا، بشري حيث توارى الثرى في مدافن العائلة - صلاة عائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الخميس 26 الجاري في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.