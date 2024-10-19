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تعازي ووفيات
الاعلامية آنا عبد المسيح في ذمة الله
Lebanon 24
19-10-2024
|
04:08
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غيب الموت الإعلامية في الولايات المتحدة الأميركية آنا عبد المسيح، بعد معاناة طويلة مع المرض.
إشارة إلى أن الراحلة هي شقيقة النائب أديب عبد المسيح.
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