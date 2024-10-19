Advertisement

تعازي ووفيات

الاعلامية آنا عبد المسيح في ذمة الله

Lebanon 24
19-10-2024 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1264891-638649329255965536.jpg
Doc-P-1264891-638649329255965536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيب الموت الإعلامية في الولايات المتحدة الأميركية آنا عبد  المسيح، بعد معاناة طويلة مع المرض.
إشارة  إلى أن الراحلة هي شقيقة النائب أديب عبد المسيح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجموعة السبع: نؤكد أهمية دعم قوات اليونيفيل والجيش بدورهما في ضمان استقرار وأمن لبنان (الشرق)
lebanon 24
19/10/2024 18:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة استدرجت شخصاً من دبي إلى لبنان... إليكم ما فعلته به
lebanon 24
19/10/2024 18:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
معالم لبنان الاثرية مهددة واجتماع طارئ للاونيسكو للبحث في تأمين الحماية لها
lebanon 24
19/10/2024 18:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"قنبلة موقوتة" تركتها إسرائيل في لبنان.. قراءة يقدّمها مسؤول أممي سابق
lebanon 24
19/10/2024 18:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وفيات

لبنان

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
14:18 | 2024-10-16
05:44 | 2024-10-14
05:19 | 2024-10-10
05:57 | 2024-10-08
14:18 | 2024-10-02
08:39 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24