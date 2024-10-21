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تعازي ووفيات

القصيفي نعى الإعلامية آنا عبد المسيح

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:18
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نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الصحافية والإعلامية آنا جورج عبد المسيح  "بعدما أسقطها الداء في شراكه وأطبق عليها سالبا منها الروح، وهي في مقتبل العمر ودفق العطاء".                                       
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وقال: "الزميلة عبد المسيح عملت في إذاعة لبنان معدة لبرامج متنوعة، وفي الوكالة الوطنية للاعلام قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة الاميركية للعمل في محطة سوا متابعة لأخبار لبنان والشرق الأوسط ومقدمة برامج سياسية واجتماعية. أثر عن الراحلة أنها صاحبة مبادرات، وهي شخصية إيجابية، مجتهدة، وعلى قدر عال من الثقافة والالمام باصول المهنة ومفاتيحها، وهي إلى اتقانها لغة الضاد تتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية".

ختم:" تمضي آنا إلى الآب السماوي متحررة من أوجاعها ، تاركة عائلة افجعها الرحيل المبكر، مخلفة الذكر الحميد والمؤبد، وهي وإن نأت عن لبنان وكورته الخضراء بالجسد، فإن روحها ستظل مرفرفة فوق الربوع التي أودعت فيها ذكريات الطفولة والشباب. رحمها الله رحمة واسعة، واسكنها فسيح جناته ، ولعائلتها وذويها واصدقائها جميل الصبر والعزاء".
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