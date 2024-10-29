Advertisement

تعازي ووفيات

السيدة هدى بكداش فتح الله

Lebanon 24
29-10-2024 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1270471-638658623337622147.jpg
Doc-P-1270471-638658623337622147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة في جمعية العناية بالطفل والأم 
ينعون عضو مجلس الإدارة ومسؤولة مركز التربية الحضانية الفقيدة المرحومة
السيدة هدى بكداش فتح الله
ويتقدمون من أولادها محي الدين، فادي وطارق فتح الله وعائلتها الكريمة بأحر آيات العزاء.
Advertisement
سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
07:22 | 2024-10-29
06:18 | 2024-10-21
05:08 | 2024-10-19
15:18 | 2024-10-16
06:44 | 2024-10-14
06:19 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24