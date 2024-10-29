20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
السيدة هدى بكداش فتح الله
Lebanon 24
29-10-2024
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة في جمعية العناية بالطفل والأم
ينعون عضو مجلس الإدارة ومسؤولة مركز التربية الحضانية الفقيدة المرحومة
السيدة هدى بكداش فتح الله
ويتقدمون من أولادها محي الدين، فادي وطارق فتح الله وعائلتها الكريمة بأحر آيات العزاء.
Advertisement
سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون.
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورا واضحة لطفلها تعرفوا إليه
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورا واضحة لطفلها تعرفوا إليه
04:48 | 2024-10-29
29/10/2024 04:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟
Lebanon 24
بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟
08:00 | 2024-10-29
29/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
11:20 | 2024-10-29
29/10/2024 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. سرقا راجمة صواريخ لـ "الحزب" ووضعاها على شاحنة وهذا ما حلّ بهما (فيديو)
Lebanon 24
في إسرائيل.. سرقا راجمة صواريخ لـ "الحزب" ووضعاها على شاحنة وهذا ما حلّ بهما (فيديو)
02:42 | 2024-10-29
29/10/2024 02:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اسمها من أصل فارسي.. جيسيكا عازار تنشر صورة جديدة لابنتها "شاهة"
Lebanon 24
اسمها من أصل فارسي.. جيسيكا عازار تنشر صورة جديدة لابنتها "شاهة"
02:58 | 2024-10-29
29/10/2024 02:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
07:22 | 2024-10-29
نقابة المحررين نعت عاطف السمرا: أبى أن يحيد عن طريق الاستقامة
06:18 | 2024-10-21
القصيفي نعى الإعلامية آنا عبد المسيح
05:08 | 2024-10-19
الاعلامية آنا عبد المسيح في ذمة الله
15:18 | 2024-10-16
رئيس بلدية الغبيري نعى رئيس بلدية النبطية وعضوي المجلس البلدي
06:44 | 2024-10-14
رئيس جامعة قدامى الحكمة نعى شوقي أبي شقرا
06:19 | 2024-10-10
الشاعر الكبير شوقي أبي شقرا في ذمة الله
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 06:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 06:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
30/10/2024 06:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24