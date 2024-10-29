السيدة هدى بكداش فتح الله

Advertisement

رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة في جمعية العناية بالطفل والأمينعون عضو مجلس الإدارة ومسؤولة مركز التربية الحضانية الفقيدة المرحومةالسيدة هدى بكداش فتح اللهويتقدمون من أولادها محي الدين، فادي وطارق فتح الله وعائلتها الكريمة بأحر آيات العزاء.سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون.