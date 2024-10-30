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تعازي ووفيات

بهية الحريري نعت الأخت اوجني جنبرت

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:17
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 نعت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري الأخت أوجيني جنبرت رئيسة ثانوية راهبات مار يوسف الظهور في صيدا .

وقالت الحريري :"تغيب الأخت اوجني جنبرت بعد مسيرة انسانية وتربوية حافلة بالعطاء بأسمى معانيه .. آمنت بالتعليم رسالة توازي لديها الواجب الوطني والإنساني والإلتزام الأخلاقي وتستند الى هذا التراث الإنساني للعائلة اللبنانية الغني بكل قيمها ومبادئها وتنوعها وثقافاتها، وقبل وبعد كل شيء بثروتها البشرية التي اكتشفت فيها الأخت اوجني ذلك السر الكامن وراء بقاء وصمود هذا الوطن بوجه كل المحطات والمراحل الصعبة التي مر ولا يزال يمر بها .
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استطاعت الأخت اوجني من موقعها الروحي والإنساني أن تجسد هذه المبادىء والقيم طيلة مراحل قيادتها لمؤسسة تربوية عريقة هي ثانوية راهبات مار يوسف الظهور، ومن خلال انتمائها للأسرة التربوية في صيدا والجوار لتتابع رسالتها بكل شغف وحب وايمان، عضواً مؤسساً ودائماً للشبكة المدرسية ومشاركة كمديرة ومدرسة بكل فعالية في مبادرات وأنشطة الشبكة طيلة عقود. .وكم كانت تشركنا محبتها لصيدا ومجتمعها ناسها، وكم كانت سعيدة وهي ترى زرعها يكبر في الأجيال الطالعة والمتعاقبة التي نهلت من هذا الصرح التربوي بإدارتها علماً ومعرفةً وأخلاقاً وقيماً لتكون زادهم في طريقهم نحو حياةٍ ومستقبل أفضل

رحم الله الأخت اوجيني جنبرت التي نذرت حياتها لكل ما آمنت به، وفي مقدمه التربية والتعليم ، فكانت بيادر حصادها وافرة بالغلال ايماناً ومحبة وعلماً وخيرا للوطن والإنسان ، وألهم عائلتها واخواتها الراهبات وتلامذتها ومحبيها الصبر والسلوان".

 
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