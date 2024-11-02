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تعازي ووفيات
دوريس حسیب مصور
Lebanon 24
02-11-2024
|
05:45
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اولادها: ندى دكاش
حبيب دكاش زوجته ناتاشا معيكي واولادهما:
نقولا وميشال
حسيب لحود وزوجته أنابيل عساكر وإبنتيهما
اولاد خالتها: الين نيني شاهين وعائلتها
مارينا ايلي عيد وعائلتها
وعموم عائلات : دكاش، مصور، كرم، معيكي، لحود، عساكر، نيني، شاهين، عيد وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
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دوريس حسیب مصور
ارملة المرحوم غي حبيب الدكاش
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه ۳۱ تشرين الاول ٢٠٢٤ متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة 1 تشرين الثاني ۲۰۲٤ في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة، الفياضية سانت تريز.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت ٢ الجاري في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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