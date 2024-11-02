دوريس حسیب مصور

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اولادها: ندى دكاشحبيب دكاش زوجته ناتاشا معيكي واولادهما:نقولا وميشالحسيب لحود وزوجته أنابيل عساكر وإبنتيهمااولاد خالتها: الين نيني شاهين وعائلتهامارينا ايلي عيد وعائلتهاوعموم عائلات : دكاش، مصور، كرم، معيكي، لحود، عساكر، نيني، شاهين، عيد وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةدوريس حسیب مصورارملة المرحوم غي حبيب الدكاشالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه ۳۱ تشرين الاول ٢٠٢٤ متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة 1 تشرين الثاني ۲۰۲٤ في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة، الفياضية سانت تريز.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت ٢ الجاري في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.