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تعازي ووفيات

ايلي نسناس في ذمة الله

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:49
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غيب الموت المديرالعام لشركة "اكسا" الشرق الاوسط والرئيس السابق لجمعية شركات الضمان وعضو مجلس ادارتها  ايلي نسناس، شقيق الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي والاجتماعي رئيس مجلس ادارة "اكسا" الشرق الاوسط روجيه نسناس .
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وجاء في بيان النعي: "لقد كانت للفقيد ايلي نسناس البصمة الواضحة في قطاع التأمين وخصوصا في ابقاء هذا القطاع في مقدمة القطاعات الاقتصادية، وفي مواجهة   التحديات في زمن الانهيار المالي و انفجار مرفأ بيروت. وفي تطوير مهارات العاملين في القطاع، وتأكيده على خدمة المؤمنين في الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر لها البلد.
 
وقد نعته عائلة نسناس وشركة اكسا الشرق الاوسط وشركة غلوب ميد وجمعية شركات الضمان.
 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثانية والنصف من بعد  ظهر الاثنين ٢ كانون الاول ٢٠٢٤ في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك -طريق الشام مقابل الطبية.
 
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الثانية عشرة قبل الظهر ويومي الثلثاء والاربعاء ٣ و٤ كانون الاول ٢٠٢٤ ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساء".
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