Advertisement

تعازي ووفيات

منيف حمدان في ذمة الله

Lebanon 24
04-12-2024 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1287778-638689103778168584.jpg
Doc-P-1287778-638689103778168584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى نادي القضاة في بيان، القاضي منيف حمدان القاضي سابقاً والمحامي لاحقاً ورجل الحق دوماً يغيب عن القوس الى الابد ولكنّ أحكامه ومرافعاته تبقى حاضرةً في ضمير كل من أنصفه".

وقال:" لطالما كان الرئيس حمدان مؤمناً بأنّ عمل القاضي لا يقتصر على إنصاف الناس بل يتعدّى ذلك الى ضرورة العمل لإنصاف نفسه أيضا" ذلك أنّ القاضي المظلوم عاجز عن أن يحكم بالعدل، وهو مدعو بالتالي الى الإنخراط العملي في تكريس ضماناته الدستورية.
Advertisement

  لن ينسى القضاة الدور الطليعي للرئيس الفقيد في اعلان الاضراب الكبير للقضاة في ٢٤ نيسان ١٩٨٢ الذي فرض على السلطة حينها إنشاء صندوق التعاضد. 

وان نادي قضاة لبنان الذي كان بعد في بداياته يكرّس حقه في التعبير من دون الاستحصال على إذن لن ينسى كيف لبّى الراحل الكبير دعوته للمشاركة في الندوة التي نظمها بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٩ بعنوان "استقلالية السلطة القضائية: تحديات وحلول"، حين اعتلى المنبر وعبر عن ايمانه وتأييده الكامل لحركة النادي ودوره وتحدياته في مسيرة تحقيق هذه الاستقلالية، واليوم يقف اجلالاً له في حضرة الموت" .

وختم البيان:" ستبقى ذكرى الرئيس الدكتور منيف حمدان عصيّةً على النسيان شأنه في ذلك شأن كبار رجال القانون الذين غلّبوا العدالة في عملهم على أيّ مجد باطل".

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
06:08 | 2024-12-02
06:49 | 2024-11-30
06:27 | 2024-11-24
01:47 | 2024-11-22
10:07 | 2024-11-10
11:29 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24