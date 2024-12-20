رقد على رجاء القيامة
عدنان سعد الحوراني (ابو سعد)
والدته المرحومة حنينة غلمية غلمية
زوجته المرحومة ماغي حكيم
اولاده: سعد الحوراني وزوجته سمر عاد وعائلتهما (146148-03)
سلام الحوراني (750500-71)
إبنتاه: رولا الحوراني (246677-03) وزوجها ايلي مدوّر (747774-03) وعائلتهما
هلا الحوراني وزوجها عادل بركات وعائلتهما (661462 7448 44+)
شقيقاه: عائلة المرحوم هايل الحوراني، زوجته المرحومة ايفون عيد
فايق وزوجته هالة بدران وعائلتهما (240309-03)
شقيقته: عائلة المرحومة بشرى ارملة المرحوم جوزيف سكاف
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة 20 الجاري في كنيسة سيدة النياح (المكحول، رأس بيروت) وينطلق موكب الجثمان الى بلدته جديدة مرجعيون لتقام صلاة البخور في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس
تقبل التعازي قبل الجناز في صالون كنيسة سيدة النياح - المكحول، رأس بيروت ابتداءً من العاشرة ويوم السبت 21 الجاري في صالون كنيسة سيدة النياح (المكحول، رأس بيروت) ابتداءً من الحادية عشرة لغاية الخامسة مساءً.