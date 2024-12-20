عدنان سعد الحوراني (ابو سعد)

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رقد على رجاء القيامةعدنان سعد الحوراني (ابو سعد)والدته المرحومة حنينة غلمية غلميةزوجته المرحومة ماغي حكيماولاده: سعد الحوراني وزوجته سمر عاد وعائلتهما (146148-03)سلام الحوراني (750500-71)إبنتاه: رولا الحوراني (246677-03) وزوجها ايلي مدوّر (747774-03) وعائلتهماهلا الحوراني وزوجها عادل بركات وعائلتهما (661462 7448 44+)شقيقاه: عائلة المرحوم هايل الحوراني، زوجته المرحومة ايفون عيدفايق وزوجته هالة بدران وعائلتهما (240309-03)شقيقته: عائلة المرحومة بشرى ارملة المرحوم جوزيف سكافيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة 20 الجاري في كنيسة سيدة النياح (المكحول، رأس بيروت) وينطلق موكب الجثمان الى بلدته جديدة مرجعيون لتقام صلاة البخور في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكستقبل التعازي قبل الجناز في صالون كنيسة سيدة النياح - المكحول، رأس بيروت ابتداءً من العاشرة ويوم السبت 21 الجاري في صالون كنيسة سيدة النياح (المكحول، رأس بيروت) ابتداءً من الحادية عشرة لغاية الخامسة مساءً.