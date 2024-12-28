زوجة الفقيد: منى شكرالله نصرالله
ولداه: سيزار جحى
مايكل جحى وزوجته نايلة سمير كنعان وعائلتهما
أرملة شقيقه: المرحوم نسيب جحى: سمر خوري وعائلتها
عائلات شقيقته: المرحومة وفا جحى أرملة المرحوم إدوين أبيلا
عائلات شقيقته: المرحومة جومانا جحى أرملة المرحوم طوني جحى
شقيقته: المرحومة إيناس جحى
ابنا حميه: المرحوم وليد نصرالله وعائلته
نبيل نصرالله وعائلته
وعموم عائلات جحى، نصرالله، روفايل، كنعان، خوري، أبيلا، نمور، طرزي، عيناتي، وأنسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الأسى وفاة المرحوم
رئيف قيصر جحى
والدته المرحومة ڤيكتوريا روفايل
الراقد على رجاء القيامة في لندن في 24 تشرين الثاني - 2024
تقام صلاة الجنازة في الكنيسة الإنجيلية – نزلة رياض الصلح - مقابل السرايا الحكومية يوم السبت 28 كانون الأول الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ثم يوارى في مدافن كنيسة مار يعقوب، كفرحزير، الكورة، بعد صلاة الدفن.
تقبل التعازي بعد الدفن يوم السبت 28 الجاري في صالون كنيسة مار يعقوب – كفرحزير – الكورة، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. وفي بيروت يوم الأحد 29 الجاري في قاعة شارل سعد في الكنيسة الإنجيلية، نزلة رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.