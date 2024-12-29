Advertisement

تعازي ووفيات

والدة الزميلة جاكلين سعد في ذمة الله

Lebanon 24
29-12-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1299027-638711064791559842.jpg
Doc-P-1299027-638711064791559842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيب الموت اليوم السيدة كرمة يوسف سعد والدة الزميلة جاكلين سعد.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الاثنين 30 الجاري في كنيسة مار ضومط الرعائية – مشمش.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة وتختتم بقداس المرافقة الساعة الخامسة مساء.
Advertisement
ويوم الثلاثاء 31 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساء في صالون كنيسة مار يوسف – برج حمود – حارة صادر.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
15:01 | 2024-12-29
14:54 | 2024-12-29
14:55 | 2024-12-28
14:53 | 2024-12-28
10:56 | 2024-12-22
14:52 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24