والدة الزميلة جاكلين سعد في ذمة الله

Advertisement

غيب الموت اليوم السيدة كرمة يوسف سعد والدة الزميلة جاكلين سعد.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الاثنين 30 الجاري في كنيسة مار ضومط الرعائية – مشمش.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة وتختتم بقداس المرافقة الساعة الخامسة مساء.ويوم الثلاثاء 31 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساء في صالون كنيسة مار يوسف – برج حمود – حارة صادر.