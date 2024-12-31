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تعازي ووفيات

والدة الزميل ميشال قنبور في ذمّة الله

Lebanon 24
31-12-2024 | 11:50
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توفيت اليوم الثلاثاء، والدة الزميل ميشال قنبور، السيدة جورجيت الياس الحصني.


ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد الأربعاء في كنيسة القديس جاورجيوس، جب جنين.


اسرة "لبنان ٢٤" تتقدم من نجل الفقيدة الزميل ميشال قنبور والعائلة باحر التعازي، سائلة الله ان يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.
 
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