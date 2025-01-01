عائلة الزميل رمال تحدد موعد تقبل التعازي

تتقبل عائلة الزميل الراحل عصام رمال في "الوكالة الوطنية للاعلام" التعازي في بيروت، حيث سيُقام مجلس عزاء ووليمة عن روحه يوم الأحد المقبل 5 كانون الثاني الجاري في مسجد الإمام المهدي بساحة الغبيري، من الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة بعد الظهر.

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