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تعازي ووفيات

عائلة الزميل رمال تحدد موعد تقبل التعازي

Lebanon 24
01-01-2025 | 13:32
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تتقبل عائلة الزميل الراحل عصام رمال في "الوكالة الوطنية للاعلام" التعازي في بيروت، حيث سيُقام مجلس عزاء ووليمة عن روحه يوم الأحد المقبل 5 كانون الثاني الجاري في مسجد الإمام المهدي بساحة الغبيري، من الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة بعد الظهر.
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عصام رمال

بيروت

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