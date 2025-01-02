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تعازي ووفيات

وزير الثقافة نعى سعيد ناصر الدين: أسلم قلمه إلى السكوت ونبض قلبِه إلى السكينة

Lebanon 24
02-01-2025 | 10:28
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نعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى نقيب محرري  الصحافة اللبنانية الاسبق سعيد ناصر الدين، وقال :"النقيب الأمير سعيد آل ناصر الدين في ذمة الله، وفي ذاكرة الوطن والصحافة والكلمة".
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أضاف :"ستون عاما في خدمة القلم، صرفها النقيب الأمير سعيد آل ناصر الدين عشيرًا صادقًا للحرية المسؤولة.

واضاف :"لم تزعزع عزيمته السجون ولا أوهن من دأبه توالي الأزمات الوطنية والعربية، بل ظلّ دائمًا صوتًا صدّاحًا بالحق، ويراعةً تتحدّر منها كما من ينابيع الربيع، لغة رقراقة موشاة بأزهى ما تُنبِتُ الفصاحة العربية".

وختم المرتضى :"الآن أسلم قلمه إلى السكوت ونبضَ قلبِه إلى السكينة، وأوى إلى حيث الراحة الكبرى من كل عناءٍ دنيوي، ليبقى ذكره ساطع الحضور في فضاء لبنان".
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