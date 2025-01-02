الأستاذ فريد أنطوان الطبيب

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زوجته: سميرة خليل الشفتريابنه: المهندس فيليب الطبيب زوجته نادين جورج كيمو وابنتهما مارياابنته: جوسلين الطبيب وأولادها:ميراي سلطي زوجة ناجي عطاالله واولادهما ناي وانطونينصري سلطي وزوجته ايمانويل بولودوك وابنتهما ماياكريم سلطياشقاؤه: المرحوم ريبير الطبيب وزوجته افلين حتي واولادهما:المهندس رجا وزوجته ديان نجار واولادهمارنا زوجة نزار ابي فارس واولادهماالمرحوم نبيل الطبيب زوجته ماري تادروس وابنهما رامي وعائلتهوعموم عائلات: الطبيب، الشفتري، سلطي، كيمو، عطاالله، بولودوك، حتي، نجار، جحا، جبرايل، جبيلي، ابي فارس، جهشان، سعد، كيروز، شويريينعون اليكم وفاة المرحومالأستاذفريد أنطوان الطبيب)مستشار سياسي سابق لدى السفارة البريطانية(يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 2 كانون الثاني 2025 في كنيسة سيدة المعونات شملان حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً ويوم الجمعة 3 كانون الثاني في صالون كاتدرائية القيامة، الرابية الربوة قرب مدرسة Jesus & Mary (الطريق العام) من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً.