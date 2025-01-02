Advertisement

تعازي ووفيات

الأستاذ فريد أنطوان الطبيب

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1300502-638714415631717235.jpg
Doc-P-1300502-638714415631717235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زوجته: سميرة خليل الشفتري
ابنه: المهندس فيليب الطبيب زوجته نادين جورج كيمو وابنتهما ماريا
ابنته: جوسلين الطبيب وأولادها: 
ميراي سلطي زوجة ناجي عطاالله واولادهما ناي وانطوني
نصري سلطي وزوجته ايمانويل بولودوك وابنتهما مايا
Advertisement
كريم سلطي 
اشقاؤه: المرحوم ريبير الطبيب وزوجته افلين حتي واولادهما: 
المهندس رجا وزوجته ديان نجار واولادهما
رنا زوجة نزار ابي فارس واولادهما
المرحوم نبيل الطبيب زوجته ماري تادروس وابنهما رامي وعائلته
وعموم عائلات: الطبيب، الشفتري، سلطي، كيمو، عطاالله، بولودوك، حتي، نجار، جحا، جبرايل، جبيلي، ابي فارس، جهشان، سعد، كيروز، شويري
ينعون اليكم وفاة المرحوم
الأستاذ
فريد أنطوان الطبيب
)مستشار سياسي سابق لدى السفارة البريطانية(
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 2 كانون الثاني 2025 في كنيسة سيدة المعونات شملان حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً ويوم الجمعة 3 كانون الثاني في صالون كاتدرائية القيامة، الرابية الربوة قرب مدرسة Jesus & Mary (الطريق العام) من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
12:07 | 2025-01-02
12:06 | 2025-01-02
10:28 | 2025-01-02
03:04 | 2025-01-02
13:32 | 2025-01-01
11:50 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24