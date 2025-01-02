سمير سعد مراد

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آل مراد وآل حيدربمزيد من الرضى والتسليم ينعيان إليكم وفاة فقيدهم المرحومسمير سعد مرادزوجته: دلال سلیم حیدرأبناؤه: د. سعد، نبيل، رضا، المرحوم مازنابنته: هالة زوجة يوسف خشفةأشقاؤه: محمد، أحمد، عيد، د. معينشقيقاته: ذكية، سميرة، رفيقة، فطام، وداد مراد حلواني.أحفاده: وائل، طارق وديما خشفة سيبستیان، مکسیم ولوقا سعد مراد لومی نبیل مراد.صلّي على جثمانه الطاهر يوم الأحد الواقع فيه 29 كانون أول 2024.تقبل التعزية للرجال والنساء يومي الثاني والثالث في مسجد القبيسي، رأس نحاش بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب.وفي بيروت نهار الجمعة الواقع فيه 3 كانون الثاني 2025 في نادي خريجي الجامعة الأميركية، الحمرا من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً.