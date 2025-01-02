12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
سمير سعد مراد
Lebanon 24
02-01-2025
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
آل مراد وآل حيدر
بمزيد من الرضى والتسليم ينعيان إليكم وفاة فقيدهم المرحوم
سمير سعد مراد
زوجته: دلال سلیم حیدر
أبناؤه: د. سعد، نبيل، رضا، المرحوم مازن
ابنته: هالة زوجة يوسف خشفة
أشقاؤه: محمد، أحمد، عيد، د. معين
Advertisement
شقيقاته: ذكية، سميرة، رفيقة، فطام، وداد مراد حلواني.
أحفاده: وائل، طارق وديما خشفة سيبستیان، مکسیم ولوقا سعد مراد لومی نبیل مراد.
صلّي على جثمانه الطاهر يوم الأحد الواقع فيه 29 كانون أول 2024.
تقبل التعزية للرجال والنساء يومي الثاني والثالث في مسجد القبيسي، رأس نحاش بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب.
وفي بيروت نهار الجمعة الواقع فيه 3 كانون الثاني 2025 في نادي خريجي الجامعة الأميركية، الحمرا من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
15:49 | 2025-01-01
01/01/2025 03:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 03:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
05:45 | 2025-01-02
02/01/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة قميص نوم".. جويل مردينيان تُثير الجدل بإطلالتها خلال احتفالها برأس السنة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
"لابسة قميص نوم".. جويل مردينيان تُثير الجدل بإطلالتها خلال احتفالها برأس السنة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
01:43 | 2025-01-02
02/01/2025 01:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. هكذا احتفلت ميريام فارس بليلة رأس السنة (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. هكذا احتفلت ميريام فارس بليلة رأس السنة (صور)
02:39 | 2025-01-02
02/01/2025 02:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
12:07 | 2025-01-02
عائده اميل بستاني
12:05 | 2025-01-02
الأستاذ فريد أنطوان الطبيب
10:28 | 2025-01-02
وزير الثقافة نعى سعيد ناصر الدين: أسلم قلمه إلى السكوت ونبض قلبِه إلى السكينة
03:04 | 2025-01-02
نقابة المحررين نعت سعيد ناصر الدين القصيفي: خسارة لا يعوضها إلا ذكره الطيب
13:32 | 2025-01-01
عائلة الزميل رمال تحدد موعد تقبل التعازي
11:50 | 2024-12-31
والدة الزميل ميشال قنبور في ذمّة الله
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 22:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
02/01/2025 22:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
02/01/2025 22:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24