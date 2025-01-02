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تعازي ووفيات

سمير سعد مراد

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:06
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آل مراد وآل حيدر
بمزيد من الرضى والتسليم ينعيان إليكم وفاة فقيدهم المرحوم
سمير سعد مراد
زوجته: دلال سلیم حیدر
أبناؤه: د. سعد، نبيل، رضا، المرحوم مازن
ابنته: هالة زوجة يوسف خشفة
أشقاؤه: محمد، أحمد، عيد، د. معين
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شقيقاته: ذكية، سميرة، رفيقة، فطام، وداد مراد حلواني.
أحفاده: وائل، طارق وديما خشفة سيبستیان، مکسیم ولوقا سعد مراد لومی نبیل مراد.
صلّي على جثمانه الطاهر يوم الأحد الواقع فيه 29 كانون أول 2024.
تقبل التعزية للرجال والنساء يومي الثاني والثالث في مسجد القبيسي، رأس نحاش بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب.
وفي بيروت نهار الجمعة الواقع فيه 3 كانون الثاني 2025 في نادي خريجي الجامعة الأميركية، الحمرا من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
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