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تعازي ووفيات

عائده اميل بستاني

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:07
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في ذكرى مرور ستة سنوات على وفاة المرحومة
عائده اميل بستاني
زوجة المرحوم نويل أبو حمد
عائلة الفقيد تدعو كل من عرفها وأحبها أن يذكرها بصلواته
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