Advertisement

تعازي ووفيات

رابطة قدماء القوى المسلحة نعت رئيسها السابق اللواء المتقاعد عثمان عثمان

Lebanon 24
20-01-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1308986-638729972484965546.png
Doc-P-1308986-638729972484965546.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نعت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية رئيسها السابق وأحد مؤسسيها اللواء المتقاعد عثمان عثمان، المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي.

واشارت في بيان النعي الى انه، "عين مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي ما بين عامي ١٩٨٣و ١٩٨٧.
Advertisement

تولى رئاسة رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ما بين عامي ٢٠١٧ و ٢٠٢٢.

يقام المأتم بتاريخ ٢١ /١/ ٢٠٢٥ بعد صلاة العصر ويدفن في مدافن العائلة في بلدة الزعرورية، الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثاني والثالث في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة، حي القصيبة، ويومي السبت والأحد بتاريخي ٢٥ و ٢٦ /١/ ٢٠٢٥ من الساعة ١٥،٠٠ وحتى الساعة ١٩،٠٠ في صالة DUNE فردان، بيروت".

وتقدمت الرابطة  من المدير البعام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومن عائلة الفقيد، بأحر التعازي بوفاة فقيدهم، سائلة الله أن "يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
08:19 | 2025-01-20
15:48 | 2025-01-19
11:34 | 2025-01-13
04:51 | 2025-01-06
12:07 | 2025-01-02
12:06 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24