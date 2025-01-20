رابطة قدماء القوى المسلحة نعت رئيسها السابق اللواء المتقاعد عثمان عثمان

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نعت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية رئيسها السابق وأحد مؤسسيها اللواء المتقاعد عثمان عثمان، المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي.واشارت في بيان النعي الى انه، "عين مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي ما بين عامي ١٩٨٣و ١٩٨٧.تولى رئاسة رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ما بين عامي ٢٠١٧ و ٢٠٢٢.يقام المأتم بتاريخ ٢١ /١/ ٢٠٢٥ بعد صلاة العصر ويدفن في مدافن العائلة في بلدة الزعرورية، الشوف.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثاني والثالث في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة، حي القصيبة، ويومي السبت والأحد بتاريخي ٢٥ و ٢٦ /١/ ٢٠٢٥ من الساعة ١٥،٠٠ وحتى الساعة ١٩،٠٠ في صالة DUNE فردان، بيروت".وتقدمت الرابطة من المدير البعام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومن عائلة الفقيد، بأحر التعازي بوفاة فقيدهم، سائلة الله أن "يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان". (الوكالة الوطنية للإعلام)