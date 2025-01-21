تعازي بالسيدة منى الصلح يوم الخميس

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غيب الموت يوم السبت 4 كانون الثاني 2025 السيدة منى رياض الصلح، والدة الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.تقبل التعازي يوم الخميس 23 كانون الثاني 2025 في قاعة سي سايد بافيون – Seaside Pavillon – البيال سابقاً- واجهة بيروت البحرية وذلك من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء للرجال والنساء.