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تعازي ووفيات

تعازي بالسيدة منى الصلح يوم الخميس

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:36
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غيب الموت يوم السبت 4 كانون الثاني 2025 السيدة منى رياض الصلح، والدة الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
تقبل التعازي يوم الخميس 23 كانون الثاني 2025 في قاعة سي سايد بافيون – Seaside Pavillon – البيال سابقاً- واجهة بيروت البحرية وذلك من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء  للرجال والنساء.
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