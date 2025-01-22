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تعازي ووفيات
والدة الزميلة الين فرح في ذمة الله
Lebanon 24
22-01-2025
|
04:14
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غيب الموت صباح اليوم السيدة سالفي كنعان حبيب والدة الزميلة الين فرح.
ينقل جثمان الفقيدة من مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 23 الجاري الى كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف في جبيل حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.
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تقبل التعازي يوم الاربعاء 22 كانون الثاني من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساء وقبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء ويوم الجمعة 24 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف في جبيل.
أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من الزميلة الين فرح بأحر التعازي راجية الله اسكانها فسيح جناته.
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