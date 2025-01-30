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تعازي ووفيات

شقيق الزميلة كارولين الحاج في ذمة الله

Lebanon 24
30-01-2025 | 05:52
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غيب الموت جان عزير الحاج شقيق الزميلة كارولين الحاج في دائرة الانباء الاذاعية في "الوكالة الوطنية للاعلام".

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة في 31 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كاتدرائية مار جرجس الرعائية - صربا -جونية.
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 تقبل التعازي في صالون الكاتدرائية يوم الجمعة في 31 الحالي قبل وبعد الدفن ابتداءا من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 6 مساء، ويوم السبت الاول من شباط من الساعة 11 قبلالظهر ولغاية الساعة 6 مساء.

أسرة "الوكالة الوطنية للاعلام" تتقدم من الزميلة كارولين وأسرة الفقيد بأحر التعازي،  سائلة الله ان يتغمده برحمته ويسكنه الاخدار السماوية.
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