أميرة سعودية في ذمة الله

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وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبد الرحمن آل سعود".وأضاف البيان: "وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 30 رجب 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".