مهى يوسف شحاده

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أولادها: جورج وردة وعائلتهميشال وردة، زوجته بسكال الغريّب وعائلتهمابناتها: منى زوجة الياس ملكي وعائلتهمارلى زوجة جو عازار وعائلتهماينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومةمهى يوسف شحادهارملة المرحوم ايلي جورج وردةيحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الإثنين 27 كانون الثاني 2025 الساعة الثالثة من بعد الظهر في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الثلاثاء 28 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف.