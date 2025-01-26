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تعازي ووفيات

مهى يوسف شحاده

Lebanon 24
26-01-2025 | 22:45
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أولادها: جورج وردة وعائلته
ميشال وردة، زوجته بسكال الغريّب وعائلتهما
بناتها: منى زوجة الياس ملكي وعائلتهما
رلى زوجة جو عازار وعائلتهما
ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
مهى يوسف شحاده
ارملة المرحوم ايلي جورج وردة
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الإثنين 27 كانون الثاني 2025 الساعة الثالثة من بعد الظهر في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الثلاثاء 28 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف.
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