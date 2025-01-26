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تعازي ووفيات

جورج (جرجي) سليم الأسمر

Lebanon 24
26-01-2025 | 22:46
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زوجته: مي عزيز رحال
ابنه: نديم زوجته كريستين فرنسيس واولادهما: جورج، جاد، ساريا
بناته: ريم واولادها: توفيق وكريم نصّار
رلى زوجة هاني عريف واولادهما
كارين زوجة كريم منلا
سام و مالك
شقيقه: نجاة حداد أرملة المرحوم انيس واولادها وعائلاتهم
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شقيقاته: أولاد المرحومة مريم زوجة المرحوم ضاهر مهاوج وعائلاتهم 
أولاد المرحومة جنفياف زوجة المرحوم جورج الاسمر وعائلاتهم
وعموم عائلات: الأسمر، رحال، فرنسيس، نصّار، عريف، منلا، حداد، مهاوج، عربيد وعموم عائلات العربانية وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
جورج (جرجي) سليم الأسمر
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاحد 26 كانون الثاني 2025 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 28 الجاري في كنيسة سيدة الانتقال، العربانية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً. ويوم الاربعاء 29 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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