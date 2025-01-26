جورج (جرجي) سليم الأسمر

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زوجته: مي عزيز رحالابنه: نديم زوجته كريستين فرنسيس واولادهما: جورج، جاد، ساريابناته: ريم واولادها: توفيق وكريم نصّاررلى زوجة هاني عريف واولادهماكارين زوجة كريم منلاسام و مالكشقيقه: نجاة حداد أرملة المرحوم انيس واولادها وعائلاتهمشقيقاته: أولاد المرحومة مريم زوجة المرحوم ضاهر مهاوج وعائلاتهمأولاد المرحومة جنفياف زوجة المرحوم جورج الاسمر وعائلاتهموعموم عائلات: الأسمر، رحال، فرنسيس، نصّار، عريف، منلا، حداد، مهاوج، عربيد وعموم عائلات العربانية وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحومجورج (جرجي) سليم الأسمرالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاحد 26 كانون الثاني 2025 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 28 الجاري في كنيسة سيدة الانتقال، العربانية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً. ويوم الاربعاء 29 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.