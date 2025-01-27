المحامي بيار ارستوت اراتيموس

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زوجة الفقيد كمال الياس ضوإبناه ارستوت اراتيموسكارل اراتيموس زوجته ستيفاني سعد وعائلتهماشقيقه فادي زوجته ميرنا معوض وعائلتهماشقيقاته المحامية عائدة زوجة لطفي رفول وعائلتهمالينا زوجة سامي رفول وعائلتهماالصيدلي ميريلا أرملة المرحوم الدكتور أنطوان خوري وأولادهاشقيق زوجته حليم ضو زوجته ندى رزق الله وعائلتهماشقيقة زوجته المحامية كارلا ضو زوجة الدكتور بهيج عريضه وعائلتهماوعموم عائلات: اراتيموس، كساب، ضو، سعد، معوض، رفول، خوري، رزق الله، عريضه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمحاميبيار ارستوت اراتيموسالراقد على رجاء القيامة يوم السبت الواقع فيه 25 كانون الثاني 2025 متمماً واجباته الدينية .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحد من بعد ظهر يوم الإثنين 27 الجاري في كنيسة مار أنطونيوس البدواني، سن الفيل ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة الفنارتقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 28 الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.