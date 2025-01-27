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تعازي ووفيات

المحامي بيار ارستوت اراتيموس

Lebanon 24
27-01-2025 | 22:46
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زوجة الفقيد كمال الياس ضو
إبناه ارستوت اراتيموس
كارل اراتيموس  زوجته ستيفاني سعد وعائلتهما
شقيقه فادي زوجته ميرنا معوض وعائلتهما
شقيقاته المحامية عائدة زوجة لطفي رفول وعائلتهما
لينا زوجة سامي رفول وعائلتهما
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الصيدلي ميريلا أرملة المرحوم الدكتور أنطوان خوري وأولادها
شقيق زوجته حليم ضو زوجته ندى رزق الله وعائلتهما
شقيقة زوجته المحامية كارلا ضو زوجة الدكتور بهيج عريضه وعائلتهما
وعموم عائلات: اراتيموس، كساب، ضو، سعد، معوض، رفول، خوري، رزق الله، عريضه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي
بيار ارستوت اراتيموس
الراقد على رجاء القيامة يوم السبت الواقع فيه 25 كانون الثاني 2025 متمماً واجباته الدينية .
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحد من بعد ظهر  يوم الإثنين 27 الجاري في كنيسة مار أنطونيوس البدواني، سن الفيل ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة الفنار
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء 28 الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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