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تعازي ووفيات

جوزف أنطوان مسعود

Lebanon 24
03-02-2025 | 22:47
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ايلي سيوفي 
رئيس مجلس الادارة
وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي 
شركة فود ستاف اند كونسيومر غودز ش.م.ل
ينعون إليكم بمزيد الحزن والأسى وفاة فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جوزف أنطوان مسعود
ويتقدمون من عائلته بأحر التعازي القلبية.
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