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تعازي ووفيات

جورج البير اده

Lebanon 24
12-02-2025 | 00:40
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أولاد شقيقته المرحومة ايره ن ارملة المرحوم ايلي شقير:
جوزيف، زوجته فاديا أبو ناضر وأولادهما ايلي والبير
آن ماري وابنها ميشال النمنم زوجته جولي بورتمونت وابنهما
أشقاء زوجته: عائلة المرحوم النائب السابق فؤاد نفّاع
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عائلة المرحوم الدكتور جوزف نفّاع
المرحومة عايده ارملة المرحوم ريمون نجّار
وعموم عائلات اده، نفّاع، شقير، أبو ناضر، النمنم، بورتمونت، آصاف، عمّون، توربيه، اسود وانسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم وفاة فقيدهم الغالي المرحوم
جورج البير اده
زوجته المرحومة وداد نفّاع
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأحد 9 شباط 2025 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 12 شباط، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في كاتدرائية القديس جرجس المارونية، وسط بيروت. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في رأس النبع.
تقبل التعازي قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الخميس 13 الجاري، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كاتدرائية القديس جرجس المارونية، وسط بيروت.
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