جورج البير اده

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أولاد شقيقته المرحومة ايره ن ارملة المرحوم ايلي شقير:جوزيف، زوجته فاديا أبو ناضر وأولادهما ايلي والبيرآن ماري وابنها ميشال النمنم زوجته جولي بورتمونت وابنهماأشقاء زوجته: عائلة المرحوم النائب السابق فؤاد نفّاععائلة المرحوم الدكتور جوزف نفّاعالمرحومة عايده ارملة المرحوم ريمون نجّاروعموم عائلات اده، نفّاع، شقير، أبو ناضر، النمنم، بورتمونت، آصاف، عمّون، توربيه، اسود وانسباؤهم في الوطن والمهجرينعون اليكم وفاة فقيدهم الغالي المرحومجورج البير ادهزوجته المرحومة وداد نفّاعالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الأحد 9 شباط 2025 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 12 شباط، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في كاتدرائية القديس جرجس المارونية، وسط بيروت. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في رأس النبع.تقبل التعازي قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الخميس 13 الجاري، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كاتدرائية القديس جرجس المارونية، وسط بيروت.