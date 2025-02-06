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تعازي ووفيات

نهى عزيز عون

Lebanon 24
06-02-2025 | 00:41
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أولادها: بريجيت زوجة نجيب بدارو وعائلتهما 
كريستيان زوجة نهاد رحمه وعائلتهما
بيار زوجته كلارا توفنكجي وعائلتهما 
أحفادها: هنري بدارو، بول بدارو زوجته بولين لوكا وأولادهما
لویس وشارلوت، بنوا رحمه، آن ماري رحمه، مارك عون زوجته آغات كانيه وأولادهما، غابريال ومايا، سيلين عون 
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شقيقها: إيفون حداد أرملة المرحوم سمير عزيز عون وأولادها (النائب الأسبق) 
شقيقتاها: إبنة المرحومة هدى عزيز عون أرملة المرحوم كمال الغريّب 
أولاد المرحومة سميرة عزيز عون أرملة المرحوم جميل شكيبان 
عموم عائلات: عون، الغريّب، بدارو، رحمه، توفنكجي، لوكا، كانيه، حداد، شكيبان وعموم عائلات الدامور وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
نهى عزيز عون
أرملة المرحوم المحامي مبارك يوسف عون
المنتقلة الى رحمته تعالى (في المهجر) يوم الأربعاء ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ مزودة بأسرار الكنيسة، يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة ٧ شباط 2025 في كنيسة مار الياس الحي، الدامور.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت ٨ الجاري في صالون كنيسة مار يوسف الحكمة، الأشرفية إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
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