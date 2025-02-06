نهى عزيز عون

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أولادها: بريجيت زوجة نجيب بدارو وعائلتهماكريستيان زوجة نهاد رحمه وعائلتهمابيار زوجته كلارا توفنكجي وعائلتهماأحفادها: هنري بدارو، بول بدارو زوجته بولين لوكا وأولادهمالویس وشارلوت، بنوا رحمه، آن ماري رحمه، مارك عون زوجته آغات كانيه وأولادهما، غابريال ومايا، سيلين عونشقيقها: إيفون حداد أرملة المرحوم سمير عزيز عون وأولادها (النائب الأسبق)شقيقتاها: إبنة المرحومة هدى عزيز عون أرملة المرحوم كمال الغريّبأولاد المرحومة سميرة عزيز عون أرملة المرحوم جميل شكيبانعموم عائلات: عون، الغريّب، بدارو، رحمه، توفنكجي، لوكا، كانيه، حداد، شكيبان وعموم عائلات الدامور وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةنهى عزيز عونأرملة المرحوم المحامي مبارك يوسف عونالمنتقلة الى رحمته تعالى (في المهجر) يوم الأربعاء ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ مزودة بأسرار الكنيسة، يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة ٧ شباط 2025 في كنيسة مار الياس الحي، الدامور.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت ٨ الجاري في صالون كنيسة مار يوسف الحكمة، الأشرفية إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.