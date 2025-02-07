ندى نصر زوين

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رقدت على رجاء القيامةندى نصر زوينارملة المرحوم ناجي باسيل عكرااولادها: نادين عكرا وزوجها نبيل عيسى وعائلتهمانايلة عكرا وزوجها رمزي بشارة وعائلتهمانيكولا عكراوالدتها: جانيت ديب مونّس ارملة المرحوم نصر يوسف زوينشقيقاها: انطوان زوين وزوجته دانييل درغام وعائلتهماروجيه زوين وزوجته سوزان داريتي وعائلتهماشقيقتها: نهى زوين وزوجها جورج شليطا وعائلتهمااسلافها: منير عكرا وزوجته عدلى تادروس وعائلتهماغسان عكرا وزوجته ماري عقل وعائلتهماكمال عكرا وزوجته جمّا أحمراني وعائلتهمافادي عكرا وزوجته أمال طبّاع وعائلتهماوعائلات عكرا، زوين، مونّس، عيسى، بشارة، درغام، داريتي، شليطا، تادروس، عقل، أحمراني، طبّاع وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات يحشوش ومزرعة يشوع (اليسار) والبياضة والربوة ورأس بيروت وقضاء المتن ينعون اليكم فقيدتهم الغاليةيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس 6 الجاري في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس- الرابية، البياضة وتوارى الثرى في مدافن العائلة في الربوة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس- الرابية، البياضة والجمعة 7 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس- الرابية، البياضة.