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تعازي ووفيات

ندى نصر زوين

Lebanon 24
07-02-2025 | 00:42
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رقدت على رجاء القيامة
ندى نصر زوين
ارملة المرحوم ناجي باسيل عكرا
اولادها: نادين عكرا وزوجها نبيل عيسى وعائلتهما
نايلة عكرا وزوجها رمزي بشارة وعائلتهما
نيكولا عكرا
والدتها: جانيت ديب مونّس ارملة المرحوم نصر يوسف زوين
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شقيقاها: انطوان زوين وزوجته دانييل درغام وعائلتهما
روجيه زوين وزوجته سوزان داريتي وعائلتهما
شقيقتها: نهى زوين وزوجها جورج شليطا وعائلتهما
اسلافها: منير عكرا وزوجته عدلى تادروس وعائلتهما
غسان عكرا وزوجته ماري عقل وعائلتهما
كمال عكرا وزوجته جمّا أحمراني وعائلتهما
فادي عكرا وزوجته أمال طبّاع وعائلتهما
وعائلات عكرا، زوين، مونّس، عيسى، بشارة، درغام، داريتي، شليطا، تادروس، عقل، أحمراني، طبّاع وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات يحشوش ومزرعة يشوع (اليسار) والبياضة والربوة ورأس بيروت وقضاء المتن ينعون اليكم فقيدتهم الغالية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس 6 الجاري في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس- الرابية، البياضة وتوارى الثرى في مدافن العائلة في الربوة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس- الرابية، البياضة والجمعة 7 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس- الرابية، البياضة.
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