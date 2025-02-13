ابن الفقيدة: أنطوان نعمان وزوجته تيريزا كوتولو
بناتها: تانيا زوجة جورج طياح واولادهما:
باتريك وزوجته كيانغي كيم وعائلتهما
مارك
كارلا زوجة مجد عبدو واولادهما:
جاد
الان - شاهين زوجته ريم عون
يارا
أشقاؤها: لبيب زوجته نوال سعد وعائلتهما
شمس ابوخليل ارملة المرحوم ابراهيم العتيق وعائلتها
الدكتور فؤاد العتيق وعائلته
شقيقتها: هادي ابن المرحومة ناديا زوجة المرحوم روكز شتت وعائلته
وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومة
نهى توفيق العتيق
ارملة المرحوم ريمون يوسف نعمان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 14 الجاري في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، مقابل الطبية.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم السبت 15 الجاري في صالون المطرانية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.