نهى توفيق العتيق

Advertisement

ابن الفقيدة: أنطوان نعمان وزوجته تيريزا كوتولوبناتها: تانيا زوجة جورج طياح واولادهما:باتريك وزوجته كيانغي كيم وعائلتهمامارككارلا زوجة مجد عبدو واولادهما:جادالان - شاهين زوجته ريم عونياراأشقاؤها: لبيب زوجته نوال سعد وعائلتهماشمس ابوخليل ارملة المرحوم ابراهيم العتيق وعائلتهاالدكتور فؤاد العتيق وعائلتهشقيقتها: هادي ابن المرحومة ناديا زوجة المرحوم روكز شتت وعائلتهوانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومةنهى توفيق العتيقارملة المرحوم ريمون يوسف نعمانيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 14 الجاري في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، مقابل الطبية.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم السبت 15 الجاري في صالون المطرانية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.