أولادها: كارلوس زوجته ميشلين طوا واولادهما:
كبريال زوجته ماريا طورييلبا وعائلته
باتريسيا وابنتها
كميل زوجته رونا قعوار واولادهما:
مارك
كارن زوجة بوغدان غراشيا
منى زوجة الان كعدي واولادهما:
لوران وكريستوفر
اولاد شقيقها المرحوم نبيل حرفوش وعائلاتهم
اولاد شقيقتها المرحومة نهى زوجة هايل خويس وعائلاتهم
شقيقتها: نبيلة ارملة موريس غصين واولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات: سابا، حرفوش، دخيل، طوا، طورييلبا، قعوار، كعدي، الخوري، غراشيا، خويس، غصين وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومة
كليمنس فارس حرفوش
ارملة المرحوم كبريال نسيب سابا
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاثنين 10 شباط 2025 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الجمعة 14 الجاري في كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ثم توارى الثرى في مدفن العائلة، سوق الغرب.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويوم السبت 15 الجاري في صالون كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.