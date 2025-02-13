كليمنس فارس حرفوش

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أولادها: كارلوس زوجته ميشلين طوا واولادهما:كبريال زوجته ماريا طورييلبا وعائلتهباتريسيا وابنتهاكميل زوجته رونا قعوار واولادهما:مارككارن زوجة بوغدان غراشيامنى زوجة الان كعدي واولادهما:لوران وكريستوفراولاد شقيقها المرحوم نبيل حرفوش وعائلاتهماولاد شقيقتها المرحومة نهى زوجة هايل خويس وعائلاتهمشقيقتها: نبيلة ارملة موريس غصين واولادها وعائلاتهموعموم عائلات: سابا، حرفوش، دخيل، طوا، طورييلبا، قعوار، كعدي، الخوري، غراشيا، خويس، غصين وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومةكليمنس فارس حرفوشارملة المرحوم كبريال نسيب ساباالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاثنين 10 شباط 2025 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الجمعة 14 الجاري في كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ثم توارى الثرى في مدفن العائلة، سوق الغرب.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويوم السبت 15 الجاري في صالون كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.