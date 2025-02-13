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تعازي ووفيات

فدوى ساروفيم مجدلاني

Lebanon 24
13-02-2025 | 16:17
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زوجها: الدكتور كريم فؤاد طعمه
والدتها: المرحومة سلمى مجدلاني 
أشقاؤها: المرحوم ميشال مجدلاني
المرحوم الياس مجدلاني
المرحوم ناصيف مجدلاني
شقيقاتها : المرحومة كاترين مجدلاني 
المرحومة جورجيت مجدلاني 
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أبناء خالها: الياس مجدلاني وعائلته 
عائلة المرحوم ميشال مجدلاني 
ابنة خالتها : المرحومة صونيا صليبي زوجة الدكتور بول رزق الله وعائلتها
أبناء حميها: عائدة طعمه ارملة المرحوم يوسف سركيس وعائلتها 
عائلة المرحوم جورج طعمه 
جبران طعمه وعائلته 
وعموم عائلات: مجدلاني، طعمه وعموم أهالي المختارة وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومة
فدوى ساروفيم مجدلاني
زوجة الدكتور كريم فؤاد طعمه
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 13 شباط 2025 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 15 الجاري في كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك، المختارة، الشوف.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر ويوم الأحد 16 الجاري في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، راس بيروت  إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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