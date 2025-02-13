فدوى ساروفيم مجدلاني

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زوجها: الدكتور كريم فؤاد طعمهوالدتها: المرحومة سلمى مجدلانيأشقاؤها: المرحوم ميشال مجدلانيالمرحوم الياس مجدلانيالمرحوم ناصيف مجدلانيشقيقاتها : المرحومة كاترين مجدلانيالمرحومة جورجيت مجدلانيأبناء خالها: الياس مجدلاني وعائلتهعائلة المرحوم ميشال مجدلانيابنة خالتها : المرحومة صونيا صليبي زوجة الدكتور بول رزق الله وعائلتهاأبناء حميها: عائدة طعمه ارملة المرحوم يوسف سركيس وعائلتهاعائلة المرحوم جورج طعمهجبران طعمه وعائلتهوعموم عائلات: مجدلاني، طعمه وعموم أهالي المختارة وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومةفدوى ساروفيم مجدلانيزوجة الدكتور كريم فؤاد طعمهالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 13 شباط 2025 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 15 الجاري في كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك، المختارة، الشوف.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر ويوم الأحد 16 الجاري في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، راس بيروت إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.