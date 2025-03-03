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تعازي ووفيات

لوريس أوهانيس بوغوصيان

Lebanon 24
03-03-2025 | 00:37
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اولادها: المرحومة وداد ارملة كلود خوري واولادهما: جوزيف وكريم
غسان مرشه زوجته المرحومة ماريلا فنسل واولادهما: 
جان لوي وأورسولا وباميلا
أندريه مرشه زوجته الزا فيرانيان واولادهما: 
ستيفاني وبرونو وجيف 
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ميريلا مرشه
أشقاؤها: عائلة المرحوم روبير بوغوصيان
عائلة المرحوم لوران بوغوصيان
عائلة المرحوم جورج بوغوصيان  
رينيه بوغوصيان وعائلته 
شقيقاتها: عائلة المرحومة جاكلين طباع 
اليانا فرجيان وعائلتها
فلافي صوايا وعائلتها
ليلى بوغوصيان 
وعموم عائلات: مرشه ، بوغوصيان، رباط، خوري، فنسل، فيراليان، غصن، الشاعر، فيزغر، أسيون، سلوم، طباع، فرجيان، صوايا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
لوريس أوهانيس بوغوصيان
أرملة المرحوم جان خليل مرشه
تقبل التعازي يوم الاثنين 3 الجاري في صالون كنيسة المخلص للروم الكاثوليك، شارع مونو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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