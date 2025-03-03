لوريس أوهانيس بوغوصيان

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اولادها: المرحومة وداد ارملة كلود خوري واولادهما: جوزيف وكريمغسان مرشه زوجته المرحومة ماريلا فنسل واولادهما:جان لوي وأورسولا وباميلاأندريه مرشه زوجته الزا فيرانيان واولادهما:ستيفاني وبرونو وجيفميريلا مرشهأشقاؤها: عائلة المرحوم روبير بوغوصيانعائلة المرحوم لوران بوغوصيانعائلة المرحوم جورج بوغوصيانرينيه بوغوصيان وعائلتهشقيقاتها: عائلة المرحومة جاكلين طباعاليانا فرجيان وعائلتهافلافي صوايا وعائلتهاليلى بوغوصيانوعموم عائلات: مرشه ، بوغوصيان، رباط، خوري، فنسل، فيراليان، غصن، الشاعر، فيزغر، أسيون، سلوم، طباع، فرجيان، صوايا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةلوريس أوهانيس بوغوصيانأرملة المرحوم جان خليل مرشهتقبل التعازي يوم الاثنين 3 الجاري في صالون كنيسة المخلص للروم الكاثوليك، شارع مونو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.