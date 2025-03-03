روز فيليب البرنس

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انتقلت الى رحمته تعالى المرحومةروز فيليب البرنس(رئيسة الصليب الاحمر اللبناني في كسروان سابقاً)زوجة المرحوم الياس خليل كرم(رئيس بلدية غزير سابقاً)الرابطة المارونيةأولادها: السفير خليل كرم (رئيس الرابطة المارونية) وزوجته سناء فؤاد الزغبي وأولادهما:المهندس الياس وزوجته ميرا وليد عساف وعائلتهماالمهندس هاديسارة زوجة المهندس نيكولا بريامان وعائلتهماغادة كرم زوجة فريد كلداني وأولادهما:رجا وجان إيفميرا زوجة الدكتور أنطوني فغالي وعائلتهمادينا كرمالمحامي جو كرم وزوجته القاضي د. مايا سمير عفيش وأولادهماجويا – ماريا وجو – غبريالتقبل التعازي اليوم الاثنين 3 آذار من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساءً، في صالون كاتدرائية مار جرجس – وسط بيروت.