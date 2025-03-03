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تعازي ووفيات
روز فيليب البرنس
Lebanon 24
03-03-2025
|
00:38
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انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
روز فيليب البرنس
(رئيسة الصليب الاحمر اللبناني في كسروان سابقاً)
زوجة المرحوم الياس خليل كرم
(رئيس بلدية غزير سابقاً)
الرابطة المارونية
أولادها: السفير خليل كرم (رئيس الرابطة المارونية) وزوجته سناء فؤاد الزغبي وأولادهما:
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المهندس الياس وزوجته ميرا وليد عساف وعائلتهما
المهندس هادي
سارة زوجة المهندس نيكولا بريامان وعائلتهما
غادة كرم زوجة فريد كلداني وأولادهما:
رجا وجان إيف
ميرا زوجة الدكتور أنطوني فغالي وعائلتهما
دينا كرم
المحامي جو كرم وزوجته القاضي د. مايا سمير عفيش وأولادهما
جويا – ماريا وجو – غبريال
تقبل التعازي اليوم الاثنين 3 آذار من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساءً، في صالون كاتدرائية مار جرجس – وسط بيروت.
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