ندى توفيق ناصيف

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أولادها: رانيا وعائلتهاجادشقيقها: كريستيان دوماس أرملة المرحوم سامي وأولادها وعائلاتهمشقيقاتها: ماتيلدا أرملة المرحوم ادوار تابت وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)سامية زوجة كابي تابت وأولادهما وعائلاتهمناهيةأمال زوجة سليم كتفاغو وأولادهما وعائلاتهمإبن حميها: نيكول الحاج عساف أرملة المرحوم طانيوس وأولادها وعائلاتهمبنات حميها: أولاد المرحومة أنطوانيت عبدو فيصل وعائلاتهمأولاد المرحومة ميشلين نجيب كسرواني وعائلاتهمفريدا زوجة كمال نحاس وأولادهما وعائلاتهموعموم عائلات: متى، ناصيف، زريق، شلهوب، دوماس، تابت، كتفاغو، الحاج عساف، فيصل، كسرواني، نحاس، بردويل، كرم، شهاب، نجا، حنين وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم المرحومةندى توفيق ناصيفأرملة المرحوم عبدو يوسف متىيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين 3 الجاري في كنيسة مارتقلا، الحازمية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.ويوم الثلاثاء 4 الجاري في صالون كنيسة مارتقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.