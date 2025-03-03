أولادها: رانيا وعائلتها
جاد
شقيقها: كريستيان دوماس أرملة المرحوم سامي وأولادها وعائلاتهم
شقيقاتها: ماتيلدا أرملة المرحوم ادوار تابت وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
سامية زوجة كابي تابت وأولادهما وعائلاتهم
ناهية
أمال زوجة سليم كتفاغو وأولادهما وعائلاتهم
إبن حميها: نيكول الحاج عساف أرملة المرحوم طانيوس وأولادها وعائلاتهم
بنات حميها: أولاد المرحومة أنطوانيت عبدو فيصل وعائلاتهم
أولاد المرحومة ميشلين نجيب كسرواني وعائلاتهم
فريدا زوجة كمال نحاس وأولادهما وعائلاتهم
وعموم عائلات: متى، ناصيف، زريق، شلهوب، دوماس، تابت، كتفاغو، الحاج عساف، فيصل، كسرواني، نحاس، بردويل، كرم، شهاب، نجا، حنين وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم المرحومة
ندى توفيق ناصيف
أرملة المرحوم عبدو يوسف متى
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين 3 الجاري في كنيسة مارتقلا، الحازمية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
ويوم الثلاثاء 4 الجاري في صالون كنيسة مارتقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.