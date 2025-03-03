Advertisement

تعازي ووفيات

اليزا (ليزات) حبيب نقاش

Lebanon 24
03-03-2025 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1328125-638765845514204801.jpg
Doc-P-1328125-638765845514204801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زوجها بيار هنري باز
إبنتها رانيا بيار باز زوجة ريمون كرم
إبنها كريم بيار باز زوجته ميريم صدقه 
أحفادها الكسندر ريمون كرم
أيمى ريمون كرم
ليا كريم باز
بول كريم باز
شقيقاتها ماي نقاش أرملة المرحوم جان بيار سيكياس وأولادهما وعائلاتهم
Advertisement
مشلين نقاش 
مونيك نقاش وإبنتها
شقيقها بشاره نقاش زوجته بسكال وأولادهما وعائلاتهم
سلفها جورج هنري باز زوجته ميلان غصن وأولادهما وعائلاتهم
بنات حميها لانا هنري باز زوجها حبيب رحال وأولادهما وعائلاتهم
ايرين هنري باز زوجها أسعد غاريوس وأولادهما وعائلاتهم
بمزيد من الرجاء المسيحي المأسوف عليها المرحومة
اليزا (ليزات) حبيب نقاش
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 1 آذار 2025.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها غداً الثلاثاء 4 الجاري في كنيسة مارتقلا الحازمية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة دير مارعبدا دير القمر.
تقبل التعازي غداً الثلاثاء 4 آذار في صالون كنيسة مار تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الدفن.
ويوم الأربعاء 5 الجاري في صالون كنيسة مار تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
05:02 | 2025-03-03
00:45 | 2025-03-03
00:44 | 2025-03-03
00:42 | 2025-03-03
00:40 | 2025-03-03
00:38 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24