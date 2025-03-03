زوجها بيار هنري باز
إبنتها رانيا بيار باز زوجة ريمون كرم
إبنها كريم بيار باز زوجته ميريم صدقه
أحفادها الكسندر ريمون كرم
أيمى ريمون كرم
ليا كريم باز
بول كريم باز
شقيقاتها ماي نقاش أرملة المرحوم جان بيار سيكياس وأولادهما وعائلاتهم
مشلين نقاش
مونيك نقاش وإبنتها
شقيقها بشاره نقاش زوجته بسكال وأولادهما وعائلاتهم
سلفها جورج هنري باز زوجته ميلان غصن وأولادهما وعائلاتهم
بنات حميها لانا هنري باز زوجها حبيب رحال وأولادهما وعائلاتهم
ايرين هنري باز زوجها أسعد غاريوس وأولادهما وعائلاتهم
بمزيد من الرجاء المسيحي المأسوف عليها المرحومة
اليزا (ليزات) حبيب نقاش
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 1 آذار 2025.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها غداً الثلاثاء 4 الجاري في كنيسة مارتقلا الحازمية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة دير مارعبدا دير القمر.
تقبل التعازي غداً الثلاثاء 4 آذار في صالون كنيسة مار تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الدفن.
ويوم الأربعاء 5 الجاري في صالون كنيسة مار تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً.