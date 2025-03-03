الشيخة بوليت جوزف صرّوف

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رقدت على رجاء القيامةالشيخة بوليت جوزف صرّوفارملة المرحوم الشيخ الدكتور رينه ناصيف الجميّلاولادها: ادوار وزوجته مايا شويري واولادهما: موريال وميّا و إِمّاكارين ارملة المرحوم سمير كرم واولادهما: بول وناتاليداني وزوجته المحامية لاره عيد واولادهما: كارل وساشاشقيقتها: اندريه ارملة المرحوم جوزف طيّار وعائلتهماشقيقها: المرحوم روجيه، زوجته بريجيت Britzlmair وعائلتهمااولاد عم زوجها، المرحوم الشيخ نصري الجميّلينعونها إليكم.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة من بعد ظهر الاثنين 3 الجاري في كنيسة العائلة، سيدة البشارة، شويا ، المتنتقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الحادية عشر لغاية السادسة في صالون كنيسة السيدة، شويّا ويومي الثلاثاء 4 والاربعاء 5 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة القلب الاقدس، بدارو.