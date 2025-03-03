Advertisement

تعازي ووفيات

الشيخة بوليت جوزف صرّوف

Lebanon 24
03-03-2025 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1328126-638765846090369806.jpg
Doc-P-1328126-638765846090369806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رقدت على رجاء القيامة
الشيخة بوليت جوزف صرّوف
ارملة المرحوم الشيخ الدكتور رينه ناصيف الجميّل
اولادها: ادوار وزوجته مايا شويري واولادهما: موريال وميّا و إِمّا
كارين ارملة المرحوم سمير كرم واولادهما: بول وناتالي
Advertisement
داني وزوجته المحامية لاره عيد واولادهما: كارل وساشا
شقيقتها: اندريه ارملة المرحوم جوزف طيّار وعائلتهما
شقيقها: المرحوم روجيه، زوجته بريجيت Britzlmair وعائلتهما
اولاد عم زوجها، المرحوم الشيخ نصري الجميّل
ينعونها إليكم.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة من بعد ظهر الاثنين 3 الجاري في كنيسة العائلة، سيدة البشارة، شويا ، المتن
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الحادية عشر لغاية السادسة في صالون كنيسة السيدة، شويّا ويومي الثلاثاء 4 والاربعاء 5 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة القلب الاقدس، بدارو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
05:02 | 2025-03-03
00:45 | 2025-03-03
00:44 | 2025-03-03
00:41 | 2025-03-03
00:40 | 2025-03-03
00:38 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24