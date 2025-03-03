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تعازي ووفيات

الدكتور الحاج أحمد فتحي عويضة

Lebanon 24
03-03-2025 | 00:44
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آل عويضة وآل غندور
ينعون اليكم بمزيد من الرضى والتسليم بقضائه تعالى فقيدهم المرحوم بإذنه تعالى
الدكتور الحاج
أحمد فتحي عويضة
والده: المرحوم الحاج كاظم أمين عويضة
والدته: المرحومة الحاجة توفيقة عبدالله غندور
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زوجته: رلى عبد الستار عويضة
والد زوجته: المرحوم الحاج عبد الستار عبد القادر عويضة
ابناه: كريم (زوجته ساريه الحمزة) والمرحوم أنس عويضة
أشقاؤه: أمين زوجته ناريمان غندور، المرحوم عصمت أرملته أمان مولوي، رياض زوجته سكينة الشهال، المرحوم ماجد أرملته ندى ناجي و رشيد عويضة زوجته منى حيدر
شقيقاته: أمان أرملة المرحوم واثق سنكري، نعمة أرملة المرحوم فاروق مولوي، مرشدة زوجة كنعان قلموني، ووفاء عويضة أرملة المرحوم برهان بركة
شقيقا زوجته: عمر عويضة زوجته نجلا الدسوقي ونشئت عويضة زوجته ليلى غندور
حفيدته: رلى كريم عويضة
أعمامه: المرحومان شوكت وعبد الستار عويضة
أخواله: المرحومون ناظم، رضوان، فاضل، هاشم وواصف غندور
وسيُصلّى على جثمانه الطاهر عقب صلاة الظهر من يوم السبت الواقع فيه 1 رمضان 1446 هـ الموافق له 1 آذار 2025 م في مسجد طينال ويوارى الثرى في مدافن الميناء الجديدة
التعزية قبل الدفن وبعده في منزل والده الكائن في طريق الميناء بناية غلاييني بجانب السيتي كومبلكس طابق 6
التعزية للرجال والنساء يومي الأحد والإثنين في قاعة مسجد الوفاء – طرابلس – الضم والفرز من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 4 عصراً.
التعزية في بيروت للرجال والنساء يوم الثلاثاء (4 آذار) في نادي خريجي الجامعة الأميركية – شارع روما – الحمرا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصراً.
اللهم ارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
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