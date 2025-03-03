الدكتور الحاج أحمد فتحي عويضة

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آل عويضة وآل غندورينعون اليكم بمزيد من الرضى والتسليم بقضائه تعالى فقيدهم المرحوم بإذنه تعالىالدكتور الحاجأحمد فتحي عويضةوالده: المرحوم الحاج كاظم أمين عويضةوالدته: المرحومة الحاجة توفيقة عبدالله غندورزوجته: رلى عبد الستار عويضةوالد زوجته: المرحوم الحاج عبد الستار عبد القادر عويضةابناه: كريم (زوجته ساريه الحمزة) والمرحوم أنس عويضةأشقاؤه: أمين زوجته ناريمان غندور، المرحوم عصمت أرملته أمان مولوي، رياض زوجته سكينة الشهال، المرحوم ماجد أرملته ندى ناجي و رشيد عويضة زوجته منى حيدرشقيقاته: أمان أرملة المرحوم واثق سنكري، نعمة أرملة المرحوم فاروق مولوي، مرشدة زوجة كنعان قلموني، ووفاء عويضة أرملة المرحوم برهان بركةشقيقا زوجته: عمر عويضة زوجته نجلا الدسوقي ونشئت عويضة زوجته ليلى غندورحفيدته: رلى كريم عويضةأعمامه: المرحومان شوكت وعبد الستار عويضةأخواله: المرحومون ناظم، رضوان، فاضل، هاشم وواصف غندوروسيُصلّى على جثمانه الطاهر عقب صلاة الظهر من يوم السبت الواقع فيه 1 رمضان 1446 هـ الموافق له 1 آذار 2025 م في مسجد طينال ويوارى الثرى في مدافن الميناء الجديدةالتعزية قبل الدفن وبعده في منزل والده الكائن في طريق الميناء بناية غلاييني بجانب السيتي كومبلكس طابق 6التعزية للرجال والنساء يومي الأحد والإثنين في قاعة مسجد الوفاء – طرابلس – الضم والفرز من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 4 عصراً.التعزية في بيروت للرجال والنساء يوم الثلاثاء (4 آذار) في نادي خريجي الجامعة الأميركية – شارع روما – الحمرا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصراً.اللهم ارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة.