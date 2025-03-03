جان جرجي سلمون

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زوجة الفقيد: كليريت انطوان باكوسأولاده: جورج سلمون وزوجه هيلينا اللاتي وولداهما:جان وصوفياشيرين سلمون وولداها: ريا وجونأشقاؤه: الدكتور سمير سلمونالمهندس سامي سلمون وعائلتهعائلة المرحوم فؤاد سلمونشقيقته: المرحومة سميرة سلمونوعموم عائلات: سلمون، باكوس، اللاتي، جهشان، ربيرز، صايغ وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجان جرجي سلمونالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه 2 آذار 2025 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 4 آذار 2025 في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، الاشرفية، شارع مونو.لكم من بعده طول البقاء.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الأربعاء 5 الجاري في صالون كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، الاشرفية، شارع مونو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الساسة مساءً.الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.