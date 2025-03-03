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تعازي ووفيات

جان جرجي سلمون

Lebanon 24
03-03-2025 | 00:45
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زوجة الفقيد: كليريت انطوان باكوس
أولاده: جورج سلمون وزوجه هيلينا اللاتي وولداهما:
جان وصوفيا
شيرين سلمون وولداها: ريا وجون
أشقاؤه: الدكتور سمير سلمون
المهندس سامي سلمون وعائلته
عائلة المرحوم فؤاد سلمون
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شقيقته: المرحومة سميرة سلمون
وعموم عائلات: سلمون، باكوس، اللاتي، جهشان، ربيرز، صايغ وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جان جرجي سلمون
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه 2 آذار 2025 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 4 آذار 2025 في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، الاشرفية، شارع مونو.
لكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الأربعاء 5 الجاري في صالون كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، الاشرفية، شارع مونو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الساسة مساءً.
الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.
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