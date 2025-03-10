المحامي إبراهيم هيكل مهنا

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زوجته: دانيال لطيف الشاطرإبنه: المهندس ريشار زوجته ريتا نعيم وعائلتهبناته: إليسار زوجة البروفيسور جو لاون وعائلتهالارا وأولادهاجويل زوجة مروان شبلي وعائلتهازيناشقیقه: ساميا صدقة أرملة المرحوم فريد وأولادها وعائلاتهمشقيقاته: أولاد المرحومة كوكب زوجة المرحوم ميكي جبيلي وعائلاتهم (في المهجر)أولاد المرحومة ليديا زوجة المرحوم جرجس سلامه وعائلاتهم (في المهجر)أولاد المرحومة جمال زوجة المرحوم جوزف عاقوري وعائلاتهم (في المهجر)وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحومالمحاميإبراهيم هيكل مهنا(عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي)تقبل التعازي يوم الاثنين 10 في صالون كنيسة القديسة ريتا، حرش تابت ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.