زوجته: دانيال لطيف الشاطر
إبنه: المهندس ريشار زوجته ريتا نعيم وعائلته
بناته: إليسار زوجة البروفيسور جو لاون وعائلتها
لارا وأولادها
جويل زوجة مروان شبلي وعائلتها
زينا
شقیقه: ساميا صدقة أرملة المرحوم فريد وأولادها وعائلاتهم
شقيقاته: أولاد المرحومة كوكب زوجة المرحوم ميكي جبيلي وعائلاتهم (في المهجر)
أولاد المرحومة ليديا زوجة المرحوم جرجس سلامه وعائلاتهم (في المهجر)
أولاد المرحومة جمال زوجة المرحوم جوزف عاقوري وعائلاتهم (في المهجر)
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
المحامي
إبراهيم هيكل مهنا
(عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي)
تقبل التعازي يوم الاثنين 10 في صالون كنيسة القديسة ريتا، حرش تابت ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.