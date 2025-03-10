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تعازي ووفيات

سميرة يوسف طعمه

Lebanon 24
10-03-2025 | 00:45
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زوجها: نسيم أنطون البشعلاني
إبنها: الدكتور نعمه زوجته ياسمين فرح وعائلتهما
إبنتها: ميريم زوجة المحامي ريكاردو رحمة وعائلتهما
أشقاؤها: هوغيت بريدي أرملة المرحوم البروفيسور سامي طعمه وعائلتها
الدكتور جورج طعمه زوجته هنرييت صباغ وعائلتهما
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الأستاذ نعمه طعمه زوجته تريز عطية وعائلتهما
نوال سعد أرملة المرحوم نديم أنطون البشعلاني وعائلتها 
إميل زوجته سعاد كساب وعائلتهما (في المهجر)
إبنة حميها : ناديا
وعموم عائلات صليما والمختارة وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية
سميرة يوسف طعمه
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين 10 آذار 2025 في كنيسة سيدة الخلاص، صليما.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 الجاري في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
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