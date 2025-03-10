سميرة يوسف طعمه

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زوجها: نسيم أنطون البشعلانيإبنها: الدكتور نعمه زوجته ياسمين فرح وعائلتهماإبنتها: ميريم زوجة المحامي ريكاردو رحمة وعائلتهماأشقاؤها: هوغيت بريدي أرملة المرحوم البروفيسور سامي طعمه وعائلتهاالدكتور جورج طعمه زوجته هنرييت صباغ وعائلتهماالأستاذ نعمه طعمه زوجته تريز عطية وعائلتهمانوال سعد أرملة المرحوم نديم أنطون البشعلاني وعائلتهاإميل زوجته سعاد كساب وعائلتهما (في المهجر)إبنة حميها : نادياوعموم عائلات صليما والمختارة وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغاليةسميرة يوسف طعمهيحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين 10 آذار 2025 في كنيسة سيدة الخلاص، صليما.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 الجاري في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.