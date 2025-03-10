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تعازي ووفيات

سليم جوزف عقل

Lebanon 24
10-03-2025 | 00:46
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زوجته: ندى كميل الحويك
إبنه: كريم
إبنته: كارن
أشقاؤه: جورج وزوجته كارمن أجهر وولداهما: جوزف، ميشال زوجة جاد بو صعب
ميشال وزوجته منى حريصي داغر وإبنتاهما: كلووي وصوفي
أعمامه: سعيد عقل وعائلته
عائلة المرحوم الفريد عقل
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رنيه الخوري أرملة المرحوم فكتور عقل وعائلتها
أخواله: ناجي نوفل وزوجته إيلان سرحان وعائلتهما 
الفريد نوفل
هيام غصوب أرملة المرحوم الرائد جبور نوفل وعائلتها 
خالته: امال نوفل
أبناء حميه: فارس كميل الحويك وزوجته باتريسيا كلداني وعائلتهما 
مارون كميل الحويك وزوجته ماريا معربس وعائلتهما
إبنة حميه: مهى كميل الحويك زوجة كارلوس أبو جودة وعائلتهما 
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المرحوم
سليم جوزف عقل
(والدته المرحومة مارسيل إدوار نوفل)
النائب الثاني لحاكم اندية الليونز الدولية – المنطقة 351
تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 آذار في كنيسة السيدة، المتين.
تقبل التعازي يوم الإثنين 10 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً ويوم الثلاثاء قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة. ويوم الأربعاء 12 في صالون كاتدرائية القيامة – الرابية – الربوة – قرنة شهوان من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
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