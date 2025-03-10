سليم جوزف عقل

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زوجته: ندى كميل الحويكإبنه: كريمإبنته: كارنأشقاؤه: جورج وزوجته كارمن أجهر وولداهما: جوزف، ميشال زوجة جاد بو صعبميشال وزوجته منى حريصي داغر وإبنتاهما: كلووي وصوفيأعمامه: سعيد عقل وعائلتهعائلة المرحوم الفريد عقلرنيه الخوري أرملة المرحوم فكتور عقل وعائلتهاأخواله: ناجي نوفل وزوجته إيلان سرحان وعائلتهماالفريد نوفلهيام غصوب أرملة المرحوم الرائد جبور نوفل وعائلتهاخالته: امال نوفلأبناء حميه: فارس كميل الحويك وزوجته باتريسيا كلداني وعائلتهمامارون كميل الحويك وزوجته ماريا معربس وعائلتهماإبنة حميه: مهى كميل الحويك زوجة كارلوس أبو جودة وعائلتهماوأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المرحومسليم جوزف عقل(والدته المرحومة مارسيل إدوار نوفل)النائب الثاني لحاكم اندية الليونز الدولية – المنطقة 351تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 آذار في كنيسة السيدة، المتين.تقبل التعازي يوم الإثنين 10 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً ويوم الثلاثاء قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة. ويوم الأربعاء 12 في صالون كاتدرائية القيامة – الرابية – الربوة – قرنة شهوان من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.